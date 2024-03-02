Суд в Москве зарегистрировал протокол на Noize MC*

Таганский суд Москвы зарегистрировал административный протокол в отношении рэпера Noize MC*, обратил 2 марта Telegram-канал "Осторожно, новости". Исполнителю вменяют распространение контента без упоминания о статусе иностранного агента (ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ).

Согласно данным на сайте суда, протокол был зарегистрирован 1 марта. Рэперу грозит штраф в размере от 30 тысяч до 50 тысяч рублей.

Ранее Noize MC* уже получал штрафы за нарушения законодательства об иноагентах. Помимо отсутствия маркировки иноагента ему также вменяли непредставление отчетности в Минюст. В обоих случаях сумма взыскания составляла 30 тысяч рублей.

В субботу стало известно о том, что Алексей Пивоваров** передаст юридические права и управление новостным Telegram-каналом членам редакции. Причиной для этого решения послужил принятый Госдумой закон о запрете рекламы у иноагентов.

*Минюст внес Ивана Алексеева (Noize MC) в единый реестр иноагентов

**Минюст внес Алексея Пивоварова в единый реестр иноагентов

Фото: Telegram-канал Noize MC*