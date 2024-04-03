Пулково перенаправило на другие аэродромы два прибывающих самолета

Петербургский аэропорт Пулково был вынужден перенаправить на запасные аэродромы два прибывающих борта, сообщила вечером 3 апреля "Фонтанка" со ссылкой на воздушную гавань. Причиной подобного решения назвали сложные метеоусловия.

"В настоящий момент на запасные аэродромы перенаправлены два самолета, выполнявшие рейсы в Санкт-Петербург", — рассказали изданию в Пулково.

В аэропорту попеременно чистят от снега и наледи взлетно-посадочные полосы, а вместе с ними рулежные дорожки и перроны. Помимо этого, выполняется противообледенительная обработка самолетов.

Вечером в среду стало известно о том, что на Балтийском и Финляндском направлениях из-за непогоды составы движутся с задержками. В связи с этим были отменены пять электричек. До этого, днем, сообщалось об отмене нескольких пригородных поездов в связи с образованием наледи на путях.

Фото: ЗАКС.Ру