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Новости 20:54

Пулково перенаправило на другие аэродромы два прибывающих самолета

фото ЗакС политика Пулково перенаправило на другие аэродромы два прибывающих самолета

Петербургский аэропорт Пулково был вынужден перенаправить на запасные аэродромы два прибывающих борта, сообщила вечером 3 апреля "Фонтанка" со ссылкой на воздушную гавань. Причиной подобного решения назвали сложные метеоусловия.

"В настоящий момент на запасные аэродромы перенаправлены два самолета, выполнявшие рейсы в Санкт-Петербург", — рассказали изданию в Пулково.

В аэропорту попеременно чистят от снега и наледи взлетно-посадочные полосы, а вместе с ними рулежные дорожки и перроны. Помимо этого, выполняется противообледенительная обработка самолетов.

Вечером в среду стало известно о том, что на Балтийском и Финляндском направлениях из-за непогоды составы движутся с задержками. В связи с этим были отменены пять электричек. До этого, днем, сообщалось об отмене нескольких пригородных поездов в связи с образованием наледи на путях.

Фото: ЗАКС.Ру


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