Бастрыкин поручил возбудить дело из-за наезда самокатчика на ребенка в Петербурге

Ситуация с наездом самокатчика на шестилетнего ребенка в Петербурге привлекла внимание главы Следственного комитета Александра Бастрыкина, рассказали вечером 3 апреля в ведомстве. Силовик распорядился возбудить уголовное дело в связи с произошедшим.

По сообщению ведомства, инцидент произошел 31 марта. Гражданин на электросамокате сбил ребенка и скрылся с места происшествия. Пострадавший ударился головой при падении, ему потребовалась медицинская помощь.

Бастрыкин поручил и. о. главы Главного следственного управления СК по Петербургу Олегу Бобкову возбудить уголовное дело и представить доклад о результатах расследования. Выполнение поручения контролируется центральным аппаратом Следкома.

С приходом весны на улицы Петербурга вернулись самокаты, а вместе с ними и случаи травмирования пешеходов ездоками. Недовольные горожане хотят добиваться проведения референдума о запрете электросамокатов в городе.

Фото: ЗАКС.Ру