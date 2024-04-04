В Петербурге впервые выписали штраф за нападение собаки

Управление ветеринарии Петербурга составило протокол за нападение собаки на человека (ч. 3 ст. 8.52 КоАП РФ), сообщил 4 апреля депутат Заксобрания Андрей Рябоконь ("Единая Россия") со ссылкой на полученную от ведомства информацию. По словам парламентария, это первый подобный случай в городе.

"В отношении гражданки, виновной в административном правонарушении, возбуждено и рассмотрено дело с назначением наказания в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей", — написал Рябоконь в своем Telegram-канале.

Депутат предположил, что его законотворческая деятельность могла послужить косвенной причиной для разбирательства. Ранее он подготовил проект о передаче в руки полиции полномочий по составлению протоколов и рассмотрению дел, касающихся причинения животными людям травм легкой или средней степени тяжести.

Всего в 2023 году за медицинской помощью в России обратились 238 тысяч покусанных собаками человек, выяснил ранее Рябоконь. Четверть из них пришлась на детей.

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