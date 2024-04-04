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Экс-глава пермского "Мемориала"* выслушал приговор по делу о попытке контрабанды архива

фото ЗакС политика Экс-глава пермского "Мемориала"* выслушал приговор по делу о попытке контрабанды архива

Индустриальный суд Перми признал виновным в попытке контрабанды культурных ценностей (ч. 3 ст. 30 — п. "в" ч. 2 ст. 226.1 УК РФ) бывшего главу местного "Мемориала"* Александра Чернышова, сообщил 4 апреля ТАСС. Правозащитнику назначили три года лишения свободы условно.

"Суд постановил признать Чернышова Александра Анатольевича виновным. <...> Меру пресечения изменить на подписку о невыезде, освободив его из-под стражи в зале суда", — заявил судья.

В мае прошлого года силовики провели обыски у пермского "Мемориала"* по делу о попытке незаконного вывоза в Германию архива организации. Вскоре после этого суд отправил Чернышова под стражу, приняв во внимание доводы следствия о том, что правозащитник будто бы может попытаться скрыться от преследования.

*Минюст внес "Мемориал" в единый реестр иноагентов

Фото: ЗАКС.Ру


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