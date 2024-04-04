Комик Белый* получил штраф за отсутствие маркировки иноагента в публикациях

Таганский суд Москвы оштрафовал комика Руслана Белого* за отсутствие в выпускаемом контенте упоминания об имеющемся у него статусе иностранного агента (ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ), сообщили 4 апреля в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции. Величина взыскания оказалась минимальной из возможных.

"Юмористу Белому* назначен административный штраф за нарушение порядка деятельности иностранного агента", — рассказали в судебной пресс-службе.

Сумма штрафа составила 30 тысяч рублей. Действующее законодательство предусматривает для физлиц "вилку" штрафов в промежутке от 30 тысяч до 50 тысяч рублей за отсутствие маркировки иноагента.

Белый* был внесен в реестр иноагентов в сентябре прошлого года. Комик предпринимал попытку оспорить решение Минюста, однако потерпел неудачу.

*Минюст внес Руслана Белого в единый реестр иноагентов

Фото: ЗАКС.Ру