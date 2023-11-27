Комик Руслан Белый* не смог оспорить включение в реестр иноагентов

Суд в Москве оставил без удовлетворения иск комика Руслана Белого* к Министерству юстиции. Истец добивался исключения своего имени из списка иностранных агентов.

"Замоскворецкий районный суд города Москвы отказал в удовлетворении административного искового заявления Белого Руслана Викторовича* <...> о признании решения незаконными, исключении сведений из реестра", — сообщил Telegram-канал московских судов общей юрисдикции.

О поданном иске комика стало известно в конце октября. Это произошло спустя два месяца после того, как Минюст включил его в реестр иноагентов. В вину Белому* ведомство поставило распространение материалов иноагентов и высказывания против СВО, а заодно и "деятельность, направленную на формирование негативного образа Вооруженных сил Российской Федерации".

Также в понедельник суд в Москве оштрафовал на 50 тысяч рублей политика Максима Каца** за отсутствие плашки иноагента в публикациях.

*Минюст внес Руслана Белого в единый реестр иноагентов

**Минюст внес Максима Каца в единый реестр иноагентов

Фото: ЗАКС.Ру