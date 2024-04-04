Смольный сообщил о первых успехах в строительстве нового моста через Неву

Возведение Большого Смоленского моста через Неву вступило в активную фазу, сообщили 4 апреля в администрации губернатора Петербурга. Рабочие забетонировали первую стойку опоры на левом берегу реки.

"Строительство Большого Смоленского моста вступило в активную фазу — на левом берегу Невы забетонировали первую стойку опоры эстакады будущей переправы", — рассказали в Смольном.

По эстакаде автомобили будут съезжать с переправы на проспект Обуховской Обороны. В связи с их сложной геометрической формой опалубки были разработаны отдельно.

Сейчас работы также ведутся на правом берегу Невы, а также в самой реке, где рабочие заняты подготовкой сооружения опор моста.

В конце 2023 года на Октябрьской набережной установили закладной камень будущего моста. Разрешение на строительство переправы было выдано в феврале.

Фото: gov.spb.ru