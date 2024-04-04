Пикет в поддержку осужденного документалиста Королева обернулся штрафом

В Петербурге оштрафовали активиста Дмитрия Васильева, который провел одиночный пикет в поддержку своего друга, поэта и документалиста Всеволода Королева. Акция прошла у здания Выборгского районного суда накануне приговора, вынесенного в рамках дела о фейках про армию (ст. 207.3 УК).

О постановлении суда сообщил правозащитный проект "ОВД-Инфо"* со ссылкой на адвоката Игоря Скачко. Протокол на Васильева составили по одной из "митинговых" статей КоАП.

Пикетчик смог довести свою акцию до конца и был задержан уже в здании суда.

Напомним, Всеволода Королева приговорили к трем годам колонии из-за постов в соцсети "ВКонтакте", посвященных военной спецоперации. Обвинение запрашивало для него втрое больший срок.

*Минюст внес "ОВД-Инфо" в единый реестр иноагентов

Фото: ЗАКС.Ру