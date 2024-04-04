Экс-главу МО "Шушары" Медведева лишили полномочий за прогулы

Совет депутатов МО "Шушары" 4 апреля досрочно лишил мандата бывшего главу округа Евгения Медведева, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Полномочия Медведева досрочно прекратили за прогулы - он не появлялся в муниципалитете больше полугода.

По итогам районного голосования, досрочное прекращение полномочий Медведева поддержали 12 из 14 депутатов. Один человек проголосовал против, ещё один воздержался.

Медведев начал пропускать заседания совета с лета прошлого года, вскоре после того, как перестал занимать пост руководителя округа. На собрание депутатов, на котором его лишили мандата, Медведев тоже не явился.

Напомним, Медведева сняли с поста главы в июле 2023 года, совет дважды признавал его отчеты неудовлетворительными. Оспорить "неуды" через суд ему не удалось.

Наказание за прогулы ввели в России в начале 2023 года. В Петербурге на этом основании уже лишили мандатов несколько человек. Например, самовыдвиженца Александра Часныка из МО "Южно-Приморский".

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру