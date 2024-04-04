Петербургский парк Авиаторов стал лауреатом премии "Парки России"

Парк Авиаторов в Петербурге, где в прошлом году провели масштабное благоустройство, стал обладателем общенациональной премии "Парки России" в номинации "Парк года. Крупнейшие города". Как сообщает пресс-служба Смольного, в конкурсе участвовало более полутысячи объектов, а номинаций для них было предложено 24.

Комментируя удачу, губернатор Александр Беглов привычным для себя образом вспомнил фигуру президента. Он подчеркнул, что внешний вид парка сумели преобразить в рамках исполнения поручения Владимира Путина.

"Уверен, этот успех и признание профессионального сообщества станет стимулом для новых проектов и свершений. Мы продолжим работать над созданием лучших в стране пространств для активного и семейного отдыха", - заявил Беглов.

Отметим, что итогами работ в парке Авиаторов остались довольны далеко не все жители Московского района. Подробнее о критических замечаниях к реализации проекта читайте в материале ЗАКС.Ру.

фото: gov.spb.ru