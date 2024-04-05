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Новости 11:35

Приговор петербургскому ресторатору Коновалову дополнили крупным штрафом

фото ЗакС политика Приговор петербургскому ресторатору Коновалову дополнили крупным штрафом

Горсуд Петербурга рассмотрел апелляцию прокуратуры на приговор петербургскому ресторатору Александру Коновалову, известному своей борьбой с противоэпидемическими ограничениями. В декабре прошлого года его приговорили к полутора годам заключения по коррупционному делу и освободили в зале суда с учетом времени, проведенного в СИЗО.

В итоге приговор Невского районного суда Горсуд "утяжелил" штрафом в размере 2,2 млн рублей. В первоначальное наказание также вошел трехлетний запрет на адвокатскую деятельность.

"Штраф подлежит уплате в течение 60 дней со дня вступления приговора в законную силу", - приводит портал MR7 комментарий объединенной пресс-службы городских судов.

Владелец баров в центре города, устроивший в начале 2022 года борьбу с чиновниками из-за введения QR-кодов в заведениях общепита, был признан виновным в посредничестве во взяточничестве (ч. 2 ст. 291.1 УК). Свое уголовное преследование Коновалов и его сторонники воспринимали как политически мотивированное.

Фото: ЗАКС.Ру


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