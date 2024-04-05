Приговор петербургскому ресторатору Коновалову дополнили крупным штрафом

Горсуд Петербурга рассмотрел апелляцию прокуратуры на приговор петербургскому ресторатору Александру Коновалову, известному своей борьбой с противоэпидемическими ограничениями. В декабре прошлого года его приговорили к полутора годам заключения по коррупционному делу и освободили в зале суда с учетом времени, проведенного в СИЗО.

В итоге приговор Невского районного суда Горсуд "утяжелил" штрафом в размере 2,2 млн рублей. В первоначальное наказание также вошел трехлетний запрет на адвокатскую деятельность.

"Штраф подлежит уплате в течение 60 дней со дня вступления приговора в законную силу", - приводит портал MR7 комментарий объединенной пресс-службы городских судов.

Владелец баров в центре города, устроивший в начале 2022 года борьбу с чиновниками из-за введения QR-кодов в заведениях общепита, был признан виновным в посредничестве во взяточничестве (ч. 2 ст. 291.1 УК). Свое уголовное преследование Коновалов и его сторонники воспринимали как политически мотивированное.

Фото: ЗАКС.Ру