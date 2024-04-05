"Коммунисты России" предложили вооружить губернаторов

После нападения с ножом на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса лидер партии "Коммунисты России" Сергей Малинкович выступил с идеей раздать главам регионов оружие. Охранники, по его мнению, не всегда способны отреагировать на опасность с требующейся скоростью.

"Утром обратился к главе Росгвардии с инициативой, чтобы всем губернаторам выдали личное оружие и обучили обращению с ним. Сегодня этого требует время!", - приводит слова Малинковича РИА "Новости".

Напомним, накануне на Чибиса после встречи с гражданами в Апатитах накинулся 42-летний мужчина и ранил чиновника в живот. Медицинская операция прошла успешно, по ее завершении губернатор записал видеообращение, пообещав вернуться в строй после восстановления. Его обязанности временно исполняет Надежда Аксенова.

фото: Telegram-канал "Компартия Коммунисты России"