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Новости 15:58

Губернатора Андрея Чибиса будут лечить в областной больнице

фото ЗакС политика Губернатора Андрея Чибиса будут лечить в областной больнице

Глава Мурманской области Андрей Чибис, на которого было совершено нападение, будет переведен в областную клиническую больницу в Мурманске, сообщает ТАСС со ссылкой на министра здравоохранения области 5 апреля. Врачи оценивают состояние чиновника как стабильно тяжелое. 

Накануне, вечером 4 апреля в Апатитах на Чибиса напал мужчина с ножом. Это произошло после встречи с жителями в местном доме культуры. Злоумышленник ранил губернатора в живот. Сам нападавший был в те же минуты задержан сотрудниками Росгвардии. Утром 5 апреля Чибис опубликовал первое видео после инцидента из больничной палаты. Он поблагодарил северян за поддержку и отметил слаженную работу врачей. 

Временно исполнять обязанности главы региона будет его заместитель Надежда Аксенова. 

Со словами поддержки и пожеланиями скорейшего выздоровления к Чибису обратились его коллеги из других регионов. В частности, глава Карелии Артур Парфенчиков, губернатор Воронежской области Александр Гусев, а также глава Ленобласти Александр Дрозденко и другие. Губернатор Петербурга Александр Беглов публично о происшествии еще не высказывался. 

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру


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Упоминаемые персоны
Чибис Андрей Владимирович




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