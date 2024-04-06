Обвиняемого в нападении на Андрея Чибиса отправили в СИЗО

Суд в Мурманской области постановил отправить в следственный изолятор 42-летнего Александра Быданова, который обвиняется в нападении на главу региона Андрея Чибиса. Об этом сообщает издание RusNews.

Примечательно, что суд по избранию меры пресечения состоялся непосредственно в больничной палате и в закрытом режиме. Во время задержания Быданов был ранен из огнестрельного оружия.

Напомним, что в четверг вечером мужчина набросился на губернатора с ножом и ранил его в живот. После проведенной операции состояние Андрея Чибиса оставалось стабильно тяжелым. Его обязанности временно исполняет Надежда Аксенова.

Фото: ЗАКС.Ру