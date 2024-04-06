ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 15:44

Жителя Тихвина отправили в СИЗО из-за комментария о теракте в "Крокусе"

фото ЗакС политика Жителя Тихвина отправили в СИЗО из-за комментария о теракте в "Крокусе"

Суд в Ленобласти постановил заключить под стражу 27-летнего сварщика из Тихвина, который оставил в социальных сетях комментарий о теракте в "Крокус Сити Холле". Об этом пишет "Фонтанка".

Мужчина фигурирует в деле о публичном оправдании терроризма (ст. 205.2 УК).

Известно, что арестант признал вину и раскаялся.

Напомним, что 22 марта террористы расстреляли более 140 человек и подожгли здание концертного зала в Красногорске, крупнейшего в России. Накануне арестовали одиннадцатого обвиняемого по этому делу. 

Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости6 апреля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама