Арестован одиннадцатый фигурант дела о теракте в "Крокус Сити Холле"

Басманный суд Москвы постановил заключить под стражу одиннадцатого обвиняемого в совершении теракта в подмосковном концертном зале "Крокус Сити Холл". Об этом вечером 5 апреля сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Фигуранта дела о теракте (п. "б" ч. 3 ст. 205 УК ) зовут Шарипзоды Мухаммад Зоир. Как и его предполагаемые сообщники, он происходит из Таджикистана. В СИЗО его продержат как минимум до 22 мая.

При задержании первых фигурантов к ним была применена сила. В связи с этим омбудсмен Татьяна Москалькова осудила пытки.

Теракт в Красногорске, унесший жизни более 140 человек, случился вечером 22 марта перед концертом группы "Пикник". Террористы пробыли в огромном здании всего 18 минут. Расстреляв посетителей, они подожгли концертный зал и сумели уехать за сотни километров от Москвы. Российский президент пообещал покарать каждого, кто стоит за спиной у исполнителей преступления.

фото: Суды общей юрисдикции города Москвы / Telegram