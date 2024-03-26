Москалькова выступила против пыток задержанных

Пытки задержанных недопустимы, заявила 26 марта уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова в беседе с журналистами. При этом она отметила возможность применения к задерживаемых действий, чреватых нанесением вреда.

Омбудсмен выказалась о том, что задержания преступников могут происходить "в очень острой форме", а существующее законодательство допускает, что причинение вреда в таких случаях не влечет наступления ответственности для силовиков.

В то же время Москалькова заявила, что "совершенно недопустимо применение пыток к задержанным и обвиняемым [цитата по "Интерфаксу"]". Оперативные действия должны производиться в рамках действующего законодательства, отметила она. Любые процессуальные оперативные действия нужно проводить в соответствии с законом".

В ночь на понедельник Басманный суд Москвы арестовал четверых обвиняемых в совершении теракта в "Крокус Сити Холле" в Московской области. Судя по видеоматериалам из зала суда, фигуранты имели на себе следы травм, возможно, полученных при задержании.

На прошлой неделе Москалькова призвала разрешить правозащитникам доступ в автозаки.

Фото: ombudsmanrf.org