Полиция организовала проверку из-за ДТП с подростком на самокате в Колпино

Правоохранители организовали проверку в связи с наездом на несовершеннолетнего самокатчика в Колпино, сообщили 7 апреля в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. В результате ДТП подростку потребовалась госпитализация.

Инцидент произошел днем в субботу, 6 апреля, около дома № 36 по Пролетарской улице в Колпино. По версии силовиков, 47-летний водитель при движении по парковочной площадке сбил подростка на электросамокате.

"В результате ДТП 13-летний учащийся шестого класса с травмами в состоянии средней степени тяжести был госпитализирован", — сообщили в полиции.

Описанная авария с пострадавшим самокатчиком оказалась не первой в наступившем сезоне. Также на этой неделе глава Следственного комитета Александр Бастрыкин распорядился возбудить уголовное дело из-за наезда самокатчика на шестилетнего ребенка.

Фото: ЗАКС.Ру