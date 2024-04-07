Милонов назвал Матвиенко "покровительницей и заступницей" Петербурга

Избранный от Петербурга депутат Госдумы Виталий Милонов объявил спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко "нашей московской покровительницей и заступницей". Столь лестной оценки глава высшей палаты парламента удостоилась в связи с отмечаемым 7 апреля 75-летием.

Милонов поздравил юбиляра в своем Telegram-канале с днем рождения и с присвоением звания Героя Труда. По словам депутата, Бог подарил ему возможность "активно поработать" с Матвиенко в бытность ее губернатором Петербурга. Парламентарий признался, что вспоминает о том времени "с неизменной теплотой в сердце".

"Желаю нашей московской покровительнице и заступнице сил, здоровья и неиссякаемой рабочей энергии!" — написал Милонов.

Спикер Заксобрания Александр Бельский также вспомнил о временах, когда Матвиенко возглавляла Северную столицу. "При ней кратно вырос бюджет и увеличились инвестиции, большое внимание она уделяла и социальным вопросам. Железная рука в бархатной перчатке", — охарактеризовал он времена губернаторства Матвиенко.

К хору поздравителей присоединился и коллега Милонова по Госдуме, депутат Михаил Романов. Он, в свою очередь, отметил заботу именинницы о Петербурге. По его мнению, горожане весьма ценят "сердечное отношение к городу, отзывчивость к нуждам его жителей" со стороны Матвиенко.

Ранее спикера Совфеда поздравил с юбилеем губернатор Александр Беглов.

Матвиенко родилась 7 апреля 1949 года в городе Шепетовка Украинской ССР. Петербург она возглавляла с 2003 по 2011 год, после чего перешла в Совфед.

Фото: ЗАКС.Ру