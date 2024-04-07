В состоянии Чибиса отметили медленную положительную динамику

В настоящий момент состояние главы Мурманской области Андрея Чибиса можно охарактеризовать как стабильное с медленной положительной динамикой, заявил 7 апреля глава регионального минздрава Дмитрий Панычев. В то же время он отметил преждевременность позитивных оценок в этом вопросе.

"Его состояние на текущий момент стабильное с медленной положительной динамикой, — от состояния тяжелого идет движение к состоянию средней тяжести", — приводит слова Панычева Telegram-канал местного оперштаба.

Чиновник отметил, что пока рано говорить об улучшении состояния Чибиса. Он аргументировал свою позицию тем, что еще не пройден период, в который могут возникнуть осложнения. Это соответствует особенностям течения послеоперационного периода при ранениям наподобие полученного губернатором.

Сам Чибис сейчас находится в палате интенсивной терапии и реанимации Мурманской областной клинической больницы.

Нападение на Чибиса произошло вечером в четверг, 4 апреля, неподалеку от дома культуры "Строитель" в Апатитах. По версии следствия, его ранил ножом 42-летний местный житель Александр Быданов. Суд отправил его под арест.

Фото: Губернатор Чибис / Telegram (скриншот видео)