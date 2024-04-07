ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 7 апреля, 17:58

Матвиенко получила от Беглова высшую губернаторскую награду

фото ЗакС политика Матвиенко получила от Беглова высшую губернаторскую награду

Губернатор Александр Беглов вручил спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко почетный знак "Честь и слава Санкт-Петербурга", сообщили в администрации главы города 7 апреля. Информацию об этом распространили в день 75-летия главы высшей палаты парламента.

Врученный Матвиенко знак — высшая награда петербургского губернатора. По сообщению Смольного, подобной награды спикер удостоилась "за выдающиеся заслуги в области экономики, науки, образования, здравоохранения, культуры, искусства, способствующие процветанию, величию и славе Санкт-Петербурга в России и за рубежом".

Поздравляя Матвиенко, Беглов отметил "огромный вклад" именинницы "в укрепление государственности и могущества России".

Ранее Смольный сообщил о поздравлении Матвиенко Бегловым, в ходе которого тот поблагодарил спикера "за годы стремительного развития" Петербурга. Свои поздравления юбиляру принесли и другие политики. В частности, депутат Госдумы Виталий Милонов объявил Матвиенко "нашей московской покровительницей и заступницей".

Матвиенко родилась 7 апреля 1949 года в украинской Шепетовке. С 2003 по 2011 года она занимала пост губернатора Петербурга.

Фото: gov.spb.ru


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости
Рейтинг персон в этом материале




Новости8 апреля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама