Матвиенко получила от Беглова высшую губернаторскую награду

Губернатор Александр Беглов вручил спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко почетный знак "Честь и слава Санкт-Петербурга", сообщили в администрации главы города 7 апреля. Информацию об этом распространили в день 75-летия главы высшей палаты парламента.

Врученный Матвиенко знак — высшая награда петербургского губернатора. По сообщению Смольного, подобной награды спикер удостоилась "за выдающиеся заслуги в области экономики, науки, образования, здравоохранения, культуры, искусства, способствующие процветанию, величию и славе Санкт-Петербурга в России и за рубежом".

Поздравляя Матвиенко, Беглов отметил "огромный вклад" именинницы "в укрепление государственности и могущества России".

Ранее Смольный сообщил о поздравлении Матвиенко Бегловым, в ходе которого тот поблагодарил спикера "за годы стремительного развития" Петербурга. Свои поздравления юбиляру принесли и другие политики. В частности, депутат Госдумы Виталий Милонов объявил Матвиенко "нашей московской покровительницей и заступницей".

Матвиенко родилась 7 апреля 1949 года в украинской Шепетовке. С 2003 по 2011 года она занимала пост губернатора Петербурга.

Фото: gov.spb.ru