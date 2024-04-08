Набиуллина допустила снижение ключевой ставки при замедлении темпов инфляции

Центробанк может перейти к плавному снижению ключевой ставки во второй половине года, заявила глава финансового регулятора Эльвира Набиуллина на совместном заседании комитетов Госдумы 8 апреля. Условием для этого она обозначила устойчивое замедление темпов инфляции.

"Если инфляция и дальше будет устойчиво замедляться, мы исходим из того, что сможем начать снижать ключевую ставку в этом году, скорее, во второй половине года", — приводит слова главы Центробанка ТАСС.

Набиуллина отметила существование большого количества факторов, которые принуждают ЦБ к осторожности в вопросе снижения ключевой ставки. Среди них она обозначила и "все еще высокие инфляционные риски".

На текущий момент ключевая ставка находится на уровне 16 % годовых, это продолжается с середины декабря 2023 года. До этого регулятор последовательно увеличивал значение показателя, начиная с июля.

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