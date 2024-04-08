Глава ЦБ назвала дефицит кадров сдерживающим фактором для экономики

Основным препятствием для наращивания темпов роста экономики в России выступает дефицит рабочих рук, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на совместном заседании комитетов Госдумы. Влияние проводимой регулятором денежно-кредитной политики в этом вопросе минимально, озвучила позицию она.

"Основными сдерживающими факторами для расширения производства является не столько нехватка финансовых ресурсов, сколько дефицит рабочей силы. Вспомните, что уровень безработицы продолжает обновлять исторические минимумы", — приводит слова Набиуллиной "Интерфакс".

Глава ЦБ указала, что жесткая кредитно-денежная политика тормозит инфляцию, при этом она оказывает минимальное влияние на сдерживание темпов роста экономики. По ее оценке, последняя "продолжает демонстрировать впечатляющие темпы роста" с IV квартала прошлого года по текущий апрель.

В то же время свой вклад в сдерживание экономики вносят сложности с закупкой оборудования, а также иные факторы, отметила председатель ЦБ.

Также в своем выступлении Набиуллина допустила переход к снижению ключевой ставки во второй половине года. Условием для этого она назвала устойчивое замедление темпов инфляции.

В минувшем феврале вице-премьер Татьяна Голикова заявила о минимальной с 1992 года безработице в стране.

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