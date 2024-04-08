Петербургские единороссы отвезли в зону СВО медикаменты и партбилеты

Депутаты петербургского Заксобрания от "Единой России" Константин Чебыкин, Александр Ходосок и Алексей Цивилев доставили в зону СВО груз для военнослужащих и местной библиотеки, рассказали 8 апреля в пресс-службе регионального отделения партии. Вместе с ними в Донбасс ездили спецпредставитель губернатора в новых регионах Александр Малькевич и главы Сестрорецка, Зеленогорска и МО "Остров Декабристов".

Жители трех муниципалитетов собрали для военных медикаменты, средства связи, окопные свечи, маскировочные сети и иные вещи. Груз сформировали с учетом просьб бойцов "Ленинградского полка" и сотрудников госпиталя.

Депутат Чебыкин сообщил, что участники поездки доставили пациентам госпиталя оборудование, белье и подарки. "Вручили награды городского Заксобрания медицинским специалистам, передали привет и наилучшие пожелания от всех петербуржцев", — добавил он.

Также депутаты побывали в расположении "Ленинградского полка" и приняли бойцов в ряды "Единой России". Помимо этого, они доставили книги в библиотеку города Стаханов в ЛНР.

О поездке единороссов стало известно на прошлой неделе.

Фото: пресс-служба "Единой России" в Петербурге