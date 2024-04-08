В Петербурге за неделю для 195 мигрантов вынесли решение о выдворении из страны

Петербургские суды с 1 по 7 апреля рассмотрели 266 дел иностранных граждан, которые находились на территории России незаконно, об этом 8 апреля пишет 78.ru со ссылкой на главу объединенной пресс-службы судов города Дарью Лебедеву.

Для 195 мигрантов вынесли решение о принудительном выдворении из страны, а также они должны будут выплатить штраф в размере 5 тысяч рублей.

Пока суд решает, что делать с нелегальными мигрантами, они находятся в центре временного содержания иностранных граждан в Красном Селе.

Напомним, что в прошедшие выходные петербургские правоохранители провели рейды на дорогах при въезде в город. Всего было проверено 5 тысяч человек.

Фото: ЗАКС.Ру