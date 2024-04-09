Школа муниципального депутата от команды Вавилиной провела первое занятие

В воскресенье, 7 апреля прошло первое занятие Школы муниципального депутата, которую ранее анонсировала глава МО "Гавань" Нэлли Вавилина. Спикером встречи стала глава петербургского отделения "Справедливая Россия - За правду" Надежда Тихонова.

В своей презентации глава справедливороссов сделала акцент на трех основных принципах ведения избирательной кампании: агитации, мобилизации сторонников и защите результатов. Также Тихонова рассказала о своем опыте участия в выборах.

В беседе с ЗАКС.Ру Вавилина добавила, что будет приветствовать выдвижение слушателей курса от СРЗП.

Напомним, о планах запустить программу по подготовке кандидатов для участия в муниципальных выборах Вавилина сообщила еще в конце декабря 2023 года, "Команда Вавилиной" намерена подготовить порядка 100 потенциальных кандидатов для выдвижения в пяти муниципальных образований Василеостровского района.

В сентябре состояться муниципальные выборы в 110 муниципалитетах. Голосование, вероятней всего, будет длится три дня: 6,7 и 8 сентября.

Константин Леньков / Фото "Живем на Васильевском"