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Муниципал 11:40

Школа муниципального депутата от команды Вавилиной провела первое занятие

фото ЗакС политика Школа муниципального депутата от команды Вавилиной провела первое занятие

В воскресенье, 7 апреля прошло первое занятие Школы муниципального депутата, которую ранее анонсировала глава МО "Гавань" Нэлли Вавилина. Спикером встречи стала глава петербургского отделения "Справедливая Россия - За правду" Надежда Тихонова

В своей презентации глава справедливороссов сделала акцент на трех основных принципах ведения избирательной кампании: агитации, мобилизации сторонников и защите результатов. Также Тихонова рассказала о своем опыте участия в выборах. 

В беседе с ЗАКС.Ру Вавилина добавила, что будет приветствовать выдвижение слушателей курса от СРЗП. 

Напомним, о планах запустить программу по подготовке кандидатов для участия в муниципальных выборах Вавилина сообщила еще в конце декабря 2023 года, "Команда Вавилиной" намерена подготовить порядка 100 потенциальных кандидатов для выдвижения в пяти муниципальных образований Василеостровского района.  

В сентябре состояться муниципальные выборы в 110 муниципалитетах. Голосование, вероятней всего, будет длится три дня: 6,7 и 8 сентября. 

Константин Леньков / Фото "Живем на Васильевском"


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Вавилина Нэлли Юрьевна
Упоминаемые персоны
Вавилина Нэлли Юрьевна 
Тихонова Надежда Геннадьевна 




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