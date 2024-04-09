Пострадавший губернатор Мурманской области Андрей Чибис рассказал о своем состоянии

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис рассказал о своем состоянии здоровья после нападения, об этом 9 марта он сообщил в своем Telegram-канале.

Как рассказал глава региона, сейчас он встает на ноги и уже ходит. Он делает все, что говорят ему медики, и собирается как можно скорее вернуться на работу.

"Уверен, мой оптимизм поможет телу быстрее излечиться", – написал Чибис.

Нападение на Чибиса произошло вечером в четверг, 4 апреля, неподалеку от дома культуры "Строитель" в Апатитах. По версии следствия, его ранил ножом 42-летний местный житель Александр Быданов.

В прошедшие выходные врачи оценивали состояние губернатора как стабильное с медленной, но положительной, динамикой.

Фото: скриншот видео из Telegram-канала Андрея Чибиса