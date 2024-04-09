Беглов планирует обсудить на заседании правительства подарки новорожденным

Петербургский губернатор Александр Беглов пригласил матерей на свою страницу "ВКонтакте". Он заинтересовался тем, что, с точки зрения жительниц города, нужно включать в подарочные наборы для новорожденных.

Беглов утверждает, что матери новорожденных обратились к нему с идеей таких наборов на прошлой неделе. Соответствующий законопроект появился на сайте Смольного 2 апреля. Новую меру поддержки семей хотят ввести с 1 августа.

Сбор мнений в интернете относительно принадлежностей для новорожденных глава города намерен вести до 14 апреля. В следующий понедельник он собирается обсудить начинание с членами правительства.

Фото: ЗАКС.Ру