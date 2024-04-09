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Новости 19:30

Беглов планирует обсудить на заседании правительства подарки новорожденным

фото ЗакС политика Беглов планирует обсудить на заседании правительства подарки новорожденным

Петербургский губернатор Александр Беглов пригласил матерей на свою страницу "ВКонтакте". Он заинтересовался тем, что, с точки зрения жительниц города, нужно включать в подарочные наборы для новорожденных.

Беглов утверждает, что матери новорожденных обратились к нему с идеей таких наборов на прошлой неделе. Соответствующий законопроект появился на сайте Смольного 2 апреля. Новую меру поддержки семей хотят ввести с 1 августа.

Сбор мнений в интернете относительно принадлежностей для новорожденных глава города намерен вести до 14 апреля. В следующий понедельник он собирается обсудить начинание с членами правительства.

Фото: ЗАКС.Ру


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Упоминаемые персоны
Беглов Александр Дмитриевич 




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