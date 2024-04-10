Московская прокуратура не согласилась с приговором водителю, сбившему поэта Рубинштейна

Московская прокуратура заявила, что не согласна с приговором мужчине, который насмерть сбил поэта Льва Рубинштейна, об этом 10 апреля сообщили в пресс-службе ведомства.

Недавно в Москве вынесли приговор в отношении 63-летнего мужчины, который сбил насмерть Рубинштейна. Он получил условный срок.

В прокуратуре рассказали, что Останкинский межрайонный прокурор внес апелляционное представление на приговор суда из-за мягкости наказания.

Напомним, что в январе 2024 года при переходе через дорогу поэт Лев Рубинштейн был сбит не притормозившей машиной. Рубинштейн скончался в больнице через несколько дней.

Фото: Живой Гвоздь / YouTube (скриншот видео)