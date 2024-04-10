ЗакС отказался снижать муниципальный фильтр в Петербурге

Депутаты Законодательного собрания Петербурга 10 февраля отклонили инициативу о снижении муниципального фильтра с 10% до 5%, предложенную фракцией "Яблоко", передает корреспонднет ЗАКС.Ру. Таким образом партия хочет сделать выборы конкурентными. Законопроект поддержали только 17 депутатов.

Согласно действующему законодательству, кандидат, претендующий на пост губернатора Петербурга, должен заручиться поддержкой 10% от числа действующих муниципальных депутатов, при этом среди подписавшихся должны быть представители не менее трех четвертей от числа муниципалитетов. Сегодня это порядка 140 человек примерно из 83 МО. "Яблоко" предлагало снизить фильтр в два раза, до допустимых федеральным законодательством 5%.

- Сегодня Петербург - один из немногих регионов, где установлена максимальная, 10%-планка. В других крупных регионах планка значительно ниже - например, в Москве это 6%, в Татарстане и Красноярском крае – 5%, в Ленинградской, Московской, Нижегородской областях – 7%. О целесообразности снижения муниципального фильтра заявляли такие авторитетные политики, как Сергей Кириенко отмечавший, что этот шаг необходим, если муниципальный фильтр превращается в способ не пустить кандидатов на выборы. Элла Памфилова, Андрей Клишас, говоривший на заседании Рабочей группы при АП по вопросам совершенствования избирательного законодательства о необходимости развития политической конкуренции, - рассказал с трибуны "яблочник" Борис Вишневский*, представлявший законопроект.

Против инициативы выступил депутат Денис Четырбок. По его словам, минимальный муниципальный фильтр "размоет" список кандидатов.

При нынешнем положении, когда большинство мест в муниципальных советах принадлежит представителям "Единой России", успешное выдвижение оппозиционного кандидата маловероятно.

В последний раз депутаты сняли аналогичную инициативу "Яблока" с повестки в конце марта. Позже спикер парламента Александр Бельский заявил, что высокий порог муниципального фильтра удобен и позволяет не допустить до выборов "десятки кандидатов".

В сентябре в Петербурге пройдут выборы губернатора. Они, скорее всего, будут длиться три дня, с 6 по 8 сентября. Пока ни один из городских политиков не заявлял о желании баллотироваться, включая действующего главу города Александра Беглова.

* Борис Вишневский признан Минюстом иностранным агентов

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру