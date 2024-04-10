Мосгорсуд оставил в силе приговор Милову*

Попытка политика Владимира Милова* оспорить приговор по делу о распространении фейков об армии (п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ) окончилась неудачей, сообщили 10 апреля в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции. Мосгорсуд утвердил решение нижестоящей инстанции.

"Московский городской суд рассмотрел апелляционную жалобу <...> и оставил приговор без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения", — проинформировала пресс-служба судов.

В середине ноября 2023 года Басманный суд Москвы заочно приговорил Милова* к восьми годам колонии из-за высказываний о СВО в одном из стримов на YouTube. Спустя две недели политик обжаловал вынесенное решение.

Сам Милов* находится за границей.

*Минюст внес Владимира Милова в единый реестр иноагентов

Фото: ЗАКС.Ру