За три месяца Пулково обслужило более четырех миллионов пассажиров

В I квартале 2024 года аэропорт Пулково обслужил 4,2 миллиона пассажиров, сообщил 10 апреля вице-губернатор Кирилл Поляков. Это на 8 % превышает показатели за аналогичный период предыдущего года, отметил он.

Внутренними рейсами летели 3,4 миллиона пассажиров, пассажиропоток на международных перелетах позволил аэропорту обслужить еще 800 тысяч человек.

Наиболее популярными направлениями по России оказались Москва, Сочи, Калининград, Екатеринбург и Казань. В случае с внешними рейсами в пятерку наиболее популярных маршрутов вошли Стамбул, Дубай, Минск, Анталья и Ташкент.

По итогам первых двух месяцев Пулково обслужило 2,7 миллиона человек. На этой неделе стало известно о поручении президента Владимира Путина проработать вопрос скоростного сообщения между Петербургом и аэропортом.

Фото: ЗАКС.Ру