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Новости 14:20

С начала года 16 такси отправили на спецстоянку за работу без разрешения

фото ЗакС политика С начала года 16 такси отправили на спецстоянку за работу без разрешения

Сотрудники комитета по транспорту провели с начала 2024 года 10 рейдов по контролю за деятельностью легковых такси, рассказали 10 апреля в комитете. Проверкам подверглись более 100 автомобилей.

В числе наиболее частых нарушений оказались работа водителей без специального разрешения, непроведение предрейсовых и послерейсовых медосмотров таксистов и отсутствие предрейсового контроля за состоянием автомобилей. Также в числе нередких нарушений оказалась работа такси без необходимой атрибутики в виде оранжевого фонаря на крыше и специальной расцветки.

По итогам проверок 16 машин были перемещены на спецстоянку из-за того, что водители работали без специального разрешения на руках.

Первый подобный рейд комтранс провел в январе. Правом на проверки комитет обзавелся после вступления в силу городского закона о регулировании работы такси.

Фото: Начальник транспортного цеха / Telegram


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