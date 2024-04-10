Гражданин Украины получил штраф и арест за противозаконные выкрики в петербургском метро

Кировский районный суд рассмотрел иск к гражданину Украины Николаю Томчуку из-за криков в вестибюле метро "Проспект Ветеранов — 2". Озвученный иностранцем лозунг потянул на статьи о пропаганде нацистской атрибутики (ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ) и о дискредитации армии (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ), сообщили 10 апреля в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Согласно протоколу, днем 7 апреля Томчук выкрикивал некий лозунг в поддержку Украины, чем пропагандировал националистические организации и дискредитировал российские Вооруженные силы.

Томчук вину признал и раскаялся. В суде он сообщил, что "находился в состоянии алкогольного опьянения, в эмоционально-аффектном состоянии ввиду поступивших от родственников новостей о разрушении их дома в зоне СВО", передает судебная пресс-служба. При этом он будто бы не понимал смысла произносимых слов, а выкрикивал их "не в том смысле, который толковался окружающими".

Суд оштрафовал иностранца на 30 тысяч рублей и отправил под арест на 15 суток.

На прошлой неделе Ленинский суд Петербурга оштрафовал за дискредитацию армии доцента Дмитрия Буракова. На следующий день преподаватель сообщил об увольнении из ПГУПС.

Фото: ЗАКС.Ру