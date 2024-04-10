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Новости 15:13

Ветер до 20 м/с прогнозируют в Петербурге 10 апреля

фото ЗакС политика Ветер до 20 м/с прогнозируют в Петербурге 10 апреля

В среду, 10 апреля, петербуржцев ожидает значительное ухудшение погоды, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

Ранее МЧС сообщало о том, что ухудшение погоды ожидается еще и в четверг, 11 апреля. Метеорологи прогнозируют порывы ветра до 20 м/с.

Тоже самое будет и 10 апреля. Городское управление МЧС ссылается на информацию ФГБУ "Северо-Западное УГМС". Метеорологи также прогнозируют усиление ветра до 20 м/с. Помимо этого в городе обещают температуру до +22 градусов.

В условиях плохой погоды автомобилистам рекомендуется не пользоваться личным транспортом из-за риска возникновения ДТП, а пешеходам не находится рядом с рекламными щитами и деревьями.

Фото: ЗАКС.Ру


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