Суд Петербурга закрыл 10 апреля еще одно место общепита из-за отравления детей

Смольнинский районный суд привлек к административной ответственности по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических требований (ст.6.6 КоАП РФ) еще одно место общественного питания – кафе "Невский сад", принадлежащее ООО "Русский обед", об этом 10 апреля сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Согласно протоколу, петербургский Роспотребнадзор получил информацию из ведомства в Свердловской области, что они зарегистрировали 11 случаев острой кишечной инфекции у детей из Екатеринбурга. Ученики гимназии отдыхали в Петербурге и в последний день обедали в "Невском саду" на Синопской набережной.

После этого в кафе провели проверку и обнаружили аварийную ситуацию в канализации, проблемы в хранении продуктов, отсутствие маркировок и упаковок, просроченные продукты, а также тараканов в зале и производственных помещениях.

Суд решил приостановить деятельность столовой "Стрит" на Невском проспекте на 90 суток.

Напомним, что также 10 апреля на 90 суток закрыли столовую "Стрит" на Невском проспекте. Там отправились дети из Тольятти.

Фото: ЗАКС.Ру