Бельский пожаловался на отсутствие поступлений от кикшеринга в городской бюджет

Городской бюджет не поучает никаких поступлений от деятельности кикшеринговых сервисов, заявил спикер Заксобрания Александр Бельский в своей колонке для "Петербургского дневника". Парламентарий назвал подобную ситуацию "неправильной" и пообещал искать пути к ее исправлению.

"Сейчас кикшеринг, как и каршеринг, для Петербурга остается проблемой, которая не приносит дохода в бюджет. Всю выручку от аренды получает зарегистрированный в других регионах оператор. Это неправильно", — поделился мнением Бельский.

По словам депутата, в результате на город "ложится большая нагрузка", которая не компенсируется поступлениями в казну. В связи с этим сейчас в Петербурге рассматривают варианты по изменению сложившейся ситуации. По словам спикера, имеются планы обязать операторов кикшеринга распределять полученные доходы среди регионов сообразно их издержкам. "Тогда и кикшеринг будет в плюсе, и город сможет покрыть затраты на поддержание инфраструктуры", — подытожил он.

При этом Бельский назвал "крайней мерой" полный запрет электросамокатов в Петербурге. По его мнению, решению проблемы послужит обустройство выделенных полос для их движения. При этом спикер выступил против поездок на самокатах по тротуарам.

Ранее комитет по транспорту подписал с операторами кикшеринга соглашение о правилах пользования самокатами в Петербурге в 2024 году. В начале апреля стало известно о планах активистов Центрального района устроить городской референдум о запрете самокатов.

Фото: ЗАКС.Ру