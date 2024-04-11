Полиция организовала проверки из-за наездов на юных велосипедиста и самокатчика

Полиция Петербурга организовала проверки в связи с двумя ДТП с участием несовершеннолетних, сообщили 11 апреля в ГУ МВД по региону. Речь идет о наездах на юных велосипедиста и самокатчика, произошедших в центре города практически в одно время.

Так, в минувшую среду, 10 апреля, в 18:30 в полицию Центрального района поступило сообщение об аварии у дома № 37 по набережной Обводного канала. Как сообщается, "Школа Октавия" под управлением 24-летнего водителя совершила наезд на 15-летнего самокатчика. Последний двигался по тротуару во встречном направлении и выехал на дорогу по ходу движения машины.

Спустя 20 минут у дома № 1 по Разъезжей улице "Вольво В90" под управлением 55-летнего водителя наехала на восьмилетнего велосипедиста. Машина выезжала из-под арки и задела мальчика, двигавшегося по тротуару.

Пострадавшие велосипедист и самокатчик были госпитализированы. Состояние обоих оценили как средней степени тяжести.

С началом весны в город вернулись самокаты, а вместе с ними и ДТП с их участием. Так, на прошлой неделе от столкновения с машиной в Колпино пострадал шестиклассник на самокате, он был госпитализирован в состоянии средней степени тяжести. В четверг спикер Заксобрания Александр Бельский поведал о планах добиваться поступлений в городской бюджет от сервисов кикшеринга.

Фото: ЗАКС.Ру