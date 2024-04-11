Ошибка с маркировкой "V — значит Вендетта" стоила телеканалу миллиона рублей

Петроградский районный суд пересмотрел собственное решение по делу о показе в телеэфире фильма "V — значит Вендетта" с неверной возрастной маркировкой, сообщили 11 апреля в объединенной пресс-службе судов Петербурга. Разбирательство велось по статье о распространении среди несовершеннолетних информации о ЛГБТ* (ч. 2 ст. 6.21.2 КоАП РФ).

Согласно материалам дела, кинолента демонстрировалась в эфире телеканала "Кино ТВ" в ночь на 16 июня 2023 года по кемеровскому времени. Показ сопровождался маркировкой "16+", хотя имеющиеся в фильме сцены, согласно российскому законодательству, не предназначены для глаз несовершеннолетних зрителей.

Первое разбирательство по делу состоялось в Петроградском суде осенью прошлого года. В середине ноября производство по делу было прекращено за отсутствием состава правонарушения. На это решение была подана апелляция, в середине февраля Горсуд постановил пересмотреть дело.

Новое рассмотрение завершилось не в пользу телеканала. Суд оштрафовал ООО "Кино ТВ" на один миллион рублей.

*Верховный суд признал международное общественное движение ЛГБТ экстремистским и запретил его деятельность в РФ; Росфинмониторинг внес международное движение ЛГБТ и его структурные подразделения в реестр террористов и экстремистов

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