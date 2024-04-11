Ленобласть выделит свыше 46 миллиардов на решение проблем обманутых дольщиков

До начала июля обманутые дольщики в Ленинградской области должны получить сведения о механизмах компенсации, заявил 11 апреля губернатор региона Александр Дрозденко. По его словам, им предоставят на выбор денежные компенсации или же понятные условия по получению недвижимости.

"До 1 июля 2024 года все наши дольщики должны получить понятные условия по получению либо квадратных метров, либо денежной компенсации", — цитирует слова Дрозденко телеканал ЛенТВ24.

Глава региона уточнил, что ожидание для выбравших недвижимость дольщиков может продлиться в течение еще некоторого времени после 1 июля. "Так быстро это не делается. И программа по строительству будет вестись до конца 2024 года", — отметил он.

Всего правительство Ленобласти намерено выделить на решение проблемы обманутых дольщиков боллее 46 миллиардов рублей, следует из слов Дрозденко.

В минувшем ноябре вице-губернатор Ленобласти Евгений Барановский предположил, что решение проблемы дольщиков может растянуться до лета. До этого Дрозденко обещал покончить с проблемой до начала 2024 года.

Фото: ЗАКС.ру