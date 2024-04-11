Поезда ВСМ будут разгоняться в Москве и Петербурге до 200 км/ч

После запуска высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Петербургом и Москвой в 2028 году интервал движения поездов в часы пик составит 10 минут, заявили 11 апреля в РЖД. В сутки в каждом направлении планируют пускать до 40 составов.

Общая протяженность маршрута составит 679 километров, преодолевать их поезда будут за 2 часа 15 минут. На территориях Москвы и Петербурга составы будут разгоняться до 200 км/ч, на остальном пути скорость будет вдвое больше.

"Ежегодно высокоскоростной линией Москва — Санкт-Петербург будут пользоваться не менее 23 миллионов человек", — поделились планами в РЖД.

К настоящему времени проектирование магистрали выполнено на 60 %.

Ранее президент Владимир Путин поручил заключить концессионное соглашение по строительству ВСМ в срок до 15 апреля. Также он распорядился выделить на проведение работ не менее 300 миллиардов рублей из Фонда национального благосостояния. Свою лепту предстоит внести и регионам. Так, от Петербурга ждут выделения не менее 30 миллиардов рублей на реализацию проекта.

Фото: ЗАКС.Ру