Сотрудник петербургского Морского порта отсудил у работодателя 800 тысяч рублей

В пользу петербуржца, более 15 лет проработавшего в Морскому порту, взыскали 800 тысяч моральной компенсации. Работодателю придется заплатить эту сумму по причине тяжелых травм, полученных сотрудником из-за нарушений правил безопасности на производстве, передает объединенная пресс-служба городских судов.

В 2020 году истца, занимавшего должность докера-механизатора, придавило грузом, что нанесло тяжкий вред здоровью. Три года он лечился в больницах. Сумма исковых требований составила полтора миллиона рублей. Представитель ответчика на заседании Кировского районного суда указал, что пострадавшему оказывалась материальная помощь в досудебном порядке. В связи с этим, по его мнению, сумма запрашиваемой компенсации должна быть снижена.

Травмирование истца ранее привело к уголовному делу в отношении сотрудника АО "Морской порт Санкт-Петербурга", ответственного за безопасность работ. Однако дело закрыли из-за истечения сроков давности привлечения к ответственности.

В декабре прошлого года похожий иск к Морскому порту подал бывший докер-механизатор, отработавший на предприятии более 30 лет и частично утративший трудоспособность. В его пользу взыскали 350 тысяч рублей компенсации.

Фото: ЗАКС.Ру