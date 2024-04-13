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Новости 13:30

Московским воротам готовятся вернуть отреставрированные скульптуры

фото ЗакС политика Московским воротам готовятся вернуть отреставрированные скульптуры

Спустя год и два месяца после начала реставрации Московских ворот петербургское правительство объявило о завершении подготовки к монтажу их отреставрированных скульптур. Ожидается, что восстановительные работы на объекте культурного наследия федерального значения с почти двухвековой историей завершатся в сентябре.

"Московские триумфальные ворота – важный для города памятник побед русского оружия. Наши специалисты-реставраторы восстанавливают его исторический облик, возвращают прочность конструкциям", - прокомментировал ход ремонта губернатор Александр Беглов.

Примечательно, что реставрация финансируется в том числе за счет средств, полученных городом от курортного сбора.

В прошлом году рабочие нашли в Московских воротах тайник, предположительно относящийся к началу 2000-х годов.

фото: kgiop.gov.spb.ru


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Упоминаемые персоны
Беглов Александр Дмитриевич 




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