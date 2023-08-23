При реставрации Московских ворот рабочие нашли тайник

В ходе реставрации крылатых скульптур, украшающих Московские триумфальные ворота в Петербурге, исполнители работ обнаружили тайник с несколькими артефактами. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Предположительно, металлическую коробочку с ценностями заложили в одну из скульптур при предыдущей реставрации - к 300-летию города. В ней лежали монеты, сторублевая купюра, именные значки и листок со стихотворением под названием "Тебе через 100 лет". Все перечисленное передадут на хранение в Музей городской скульптуры.

В мастерских на сегодняшний день приводят в порядок тридцать изваяний, остальные элементы реставрируют непосредственно на площади Московские Ворота. Полностью починить памятник федерального значения 1830-х годов постройки обещают не позднее следующего года.

фото: gov.spb.ru