Выдано разрешение на благоустройство Жемчужного пляжа

В Петербурге Государственная административно-техническая инспекция санкционировала работы по благоустройству побережья Финского залива на юго-западе города. Речь идет о береговой линии в створе улицы Адмирала Черокова, имеющей неофициальное название Жемчужный пляж.

Предполагается, что местность ожидают качественные изменения к 1 августа. Описывая ее сегодняшний облик, чиновники отметили, что на пляже имеется "много протоптанных народных троп" и "самопроизрастающих деревьев. К новому учебному году здесь появятся навесы, столики, кабинки для переодевания, игровое оборудование. Преобразится пляж на площади 13 тысяч кв. метров.

Несколько предыдущих лет жители Красносельского района боролись против строительства дороги через Жемчужный пляж. В итоге к их мнению прислушались.

Фото: ЗАКС.Ру