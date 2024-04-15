За электросамокатами в Петербурге будут следить пешие инспекторы

В мае в Петербурге запустят пилотный проект, в рамках которого будут установлены меры контроля за использованием электросамокатов в зоне платной парковки. Об этом сообщает комитет по транспорту. Заниматься слежением за средствами индивидуальной мобильности (СИМ) предстоит пешим инспекторам и автомобилям, оборудованным камерами. Помимо нарушений правил парковки, они будут отслеживать факты передвижения на самокате двоих человек.

"Планируется, что инспекторы будут фиксировать факты нарушения пользователями средств индивидуальной мобильности правил дорожного движения, а выявленные сведения о нарушениях - передаваться операторам кикшеринга для дальнейшей отработки", - рассказал глава комитета Дмитрий Ваньчков.

Смольный планирует внедрить механизм информационного обмена с МВД РФ данными о нарушении правил пользования СИМ.

Всего в нынешнем сезоне на петербургских улицах будут доступны 48 тысяч электросамокатов, сдающихся в аренду.

Ранее городские активисты объявили о стремлении добиться полного запрета электросамокатов. Для введения этой меры они хотят провести референдум. Спикер ЗакСа Александр Бельский, со своей стороны, посетовал на непоступление средств от кикшеринга в городскую казну.

Фото: ЗАКС.Ру