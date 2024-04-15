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Муниципал 12:05

Мундеп из МО "Южно-Приморский" обратился в прокуратуру по вопросу демонтажа невостребованной дороги на Жемчужном пляже

фото ЗакС политика Мундеп из МО "Южно-Приморский" обратился в прокуратуру по вопросу демонтажа невостребованной дороги на Жемчужном пляже

Депутат МО "Южно-Приморский" Валерий Веремейчик 15 апреля направил в природоохранную прокуратуру обращение с просьбой обязать правительство Петербурга демонтировать часть дороги на Жемчужном пляже, которая оказалась невостребована. Текст обращения муниципал опубликовал в социальных сетях. 

Участок дороги появился на пляже в 2020 году. Планировалось, что он станет продолжением улицы Адмирала Черокова и будет проходить через Балтийский бульвар, который пройдет вдоль береговой линии, но позже власти отказались от проекта, а дорога осталась. Веремейчик уже обращался в Смольный с требованием демонтировать следы нереализованного проекта, однако ему отказали и пообещали приспособить дорогу к проекту благоустройства

За снос участка дороги выступает группа местных жителей, уточнил муниципал. Они рассчитывают, что пляж будет восстановлен в первоначальном виде и благоустроен. 

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру


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