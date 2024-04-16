Бастрыкин заинтересовался обыском в Петербурге у другоросса, участвовавшего в СВО

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить информацию о том, что сотрудники полиции в Петербурге якобы применили силу к участнику СВО во время обыска, об этом 16 апреля сообщили в пресс-службе СК РФ.

Как пишет "Фонтанка.ру", речь идет о грубом обыске у другоросса из Петербурга Леонида Лепешкина. По словам адвоката молодого человека, его якобы ударили, повалили на пол, выкрутили руки и вели опрос под дулом пистолета.

Бастрыкин поручил и.о. руководителя ГСУ по Петербургу Олегу Бобкову возбудить уголовное дело в отношении правоохранителей и представить доклад об установленных обстоятельствах.

Напомним, что 12 апреля в штаб партии "Другая Россия Э.В. Лимонова" и в квартиры активистов пришли силовики.

Фото: пресс-служба СК РФ