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Новости 12:17

Бастрыкин заинтересовался обыском в Петербурге у другоросса, участвовавшего в СВО

фото ЗакС политика Бастрыкин заинтересовался обыском в Петербурге у другоросса, участвовавшего в СВО

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить информацию о том, что сотрудники полиции в Петербурге якобы применили силу к участнику СВО во время обыска, об этом 16 апреля сообщили в пресс-службе СК РФ.

Как пишет "Фонтанка.ру", речь идет о грубом обыске у другоросса из Петербурга Леонида Лепешкина. По словам адвоката молодого человека, его якобы ударили, повалили на пол, выкрутили руки и вели опрос под дулом пистолета.

Бастрыкин поручил и.о. руководителя ГСУ по Петербургу Олегу Бобкову возбудить уголовное дело в отношении правоохранителей и представить доклад об установленных обстоятельствах. 

Напомним, что 12 апреля в штаб партии "Другая Россия Э.В. Лимонова" и в квартиры активистов пришли силовики

Фото: пресс-служба СК РФ


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