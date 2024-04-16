На сотрудников управляющей компании в Петербурге завели уголовное дело

В Петербурге возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК) против неустановленных сотрудников управляющей компании "Собрание". Об этом сообщает пресс-служба депутата Михаила Романова, который ранее добивался принятия мер в отношении компании. О возбуждении дела ему доложил замминистра внутренних дел Андрей Храпов. В настоящее время устанавливаются личности фигурантов.

Дело связано с обслуживанием десятков домов в Невском районе. По версии следствия, компания похищала средства жильцов, предназначенные для оплаты услуг по водоотведению и водоснабжению. Данные МВД гласят, что существенный материальный ущерб при этом также понес городской Водоканал.

Правоохранители перечислили целый набор нарушений в деятельности организации: это и необоснованное завышение тарифов, и низкое качество содержания общего имущества в домах, и подделка документов с общих собраний собственников.

По информации прокуратуры, деньги жильцов передавались подрядчикам, которые де-факто не оказывали коммунальные услуги.

Фото: ЗАКС.Ру